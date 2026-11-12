Realizan limpieza en la colonia Moderna y reparan luminarias

El funcionario también destacó que la administración municipal ha realizado alrededor de 350 jornadas de descacharrización desde su inicio

Más de 100 toneladas de basura, cacharros y escombro fueron retiradas de la colonia Moderna, como parte de un operativo integral de limpieza y mantenimiento desplegado por el Gobierno de Monterrey.

Los trabajos incluyeron labores de barrido manual, recolección de residuos, retiro de escombro, mantenimiento de luminarias y bacheo en las 78 manzanas que conforman este sector de la ciudad.

Movilizan a más de 150 trabajadores en la colonia Moderna

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, informó que por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza se movilizaron más de 150 trabajadores para atender las necesidades de la colonia.

Asimismo, detalló que durante el operativo se logró rehabilitar 22 luminarias que presentaban fallas, con el propósito de mejorar las condiciones de iluminación en las calles.

Monterrey suma alrededor de 350 jornadas de descacharrización

El funcionario también destacó que la administración municipal ha realizado alrededor de 350 jornadas de descacharrización desde su inicio, mediante las cuales se han retirado más de 3 mil 500 toneladas de residuos voluminosos que no pueden ser procesados por el servicio habitual de recolección de basura.

“Desde el inicio de la administración del licenciado Adrián son ya cerca de 350 descacharrizaciones que se han llevado a cabo y estamos retirando alrededor de 10 toneladas por evento; el beneficio para todos los vecinos es muy importante”, señaló Salinas.

Explicó que estas jornadas permiten a las familias deshacerse de artículos en desuso, como boilers, estufas y calentadores, que por sus dimensiones representan una dificultad para su disposición.

En el operativo de la colonia Moderna participaron las cinco zonas operativas de la Secretaría de Servicios Públicos, así como las direcciones Operativa, de Imagen Urbana y Servicios Técnicos.

También colaboraron trabajadores de las empresas Cemex y Ternium, quienes se sumaron a las acciones de limpieza y mejoramiento urbano.