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Realizan la cuarta edición de La Voz Penitenciaria

Por: Danea Lázaro

13 Noviembre 2026, 22:47

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La Agencia de Administración Penitenciaria impulsó el talento artístico de las personas privadas de la libertad en el penal norte.

Realizan la cuarta edición de La Voz Penitenciaria

Con el propósito de impulsar la participación y el talento artístico de las personas privadas de la libertad, se llevó a cabo la cuarta edición de “La Voz Penitenciaria 2026”, realizada en el Centro de Reinserción Social No.2 Norte.

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En el evento organizado por la Agencia de Administración Penitenciaria, participaron personas privadas de la libertad de los Centros de Reinserción Social del Estado, en las categorías solista y grupo.

Ganadores del certamen

Los ganadores fueron:

  • CERESO Femenil 1er. Lugar
  • CERESO No.2 1er. Lugar
  • CERESO No.1 2do. Lugar
  • CERESO No.1 2do. Lugar
  • CERESO No3 3er. Lugar
  • CERESO Femenil 3er. Lugar

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Declaraciones y autoridades presentes

El comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria, César Daniel Ramírez, destacó el trabajo y la coordinación entre autoridades, instituciones y asociaciones civiles, en beneficio de las personas privadas de la libertad y sus familias.

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Al evento asistieron representantes de la Secretaría de Seguridad, Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, asociaciones civiles y religiosas; así como familiares de las personas privadas de la libertad.

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