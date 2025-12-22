Realizan junta con aseguradoras para evitar pequeños accidentes

El funcionario recordó que, desde mayo de este año, Escobedo modificó su Reglamento Municipal para dar sustento legal a esta medida.

Con el fin de mejorar la movilidad y reducir los tiempos de respuesta ante incidentes de tránsito, el municipio de Escobedo sostuvo una reunión de trabajo con representantes de diversas empresas aseguradoras para establecer criterios de atención rápida en percances viales menores en vías rápidas.



Felipe Canales, Secretario del Ayuntamiento, encabezó la mesa de trabajo donde se definieron los protocolos para retirar con mayor celeridad las unidades involucradas en alcances o choques leves.



El funcionario recordó que, desde mayo de este año, Escobedo modificó su Reglamento Municipal para dar sustento legal a esta medida.



"El objetivo es establecer criterios que permitan retirar con mayor rapidez los vehículos involucrados en accidentes menores y así evitar afectaciones a la vialidad en la ciudad", explicó Canales.



Luego de que El Horizonte evidenciara el impacto negativo de este tipo de choques en el tráfico regio, el Congreso estatal aprobó la ley que busca poner fin a los congestionamientos causados por accidentes leves.



Dentro de los acuerdos alcanzados entre el municipio y aseguradoras, se reiteró que los automovilistas pueden mover sus vehículos a un punto seguro para no obstruir el tráfico, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones que no existan personas heridas, que ninguno de los conductores esté bajo el influjo del alcohol o sustancias ilícitas y que no se haya afectado el patrimonio municipal (postes, luminarias, camellones).



En estos casos, se invita a los conductores a tomar fotografías o videos como evidencia del percance desde distintos ángulos antes de mover las unidades. Este material será plenamente válido para que las aseguradoras lleguen a un acuerdo y deslinden responsabilidades.



Como parte de los acuerdos, el Municipio intensificará las campañas de cultura vial para informar a la ciudadanía sobre estas disposiciones. Por su parte, las aseguradoras se comprometieron a capacitar a sus ajustadores sobre la normativa local, colaborar en la difusión de estas medidas entre sus clientes y mantener reuniones periódicas para evaluar los avances y áreas de oportunidad.



En el encuentro participaron los directores municipales Erasto Rivera (Tránsito), Rosalío González (Patrimonio), Ignacio Hierro (IMPLANC) y Patricia Pérez (Protección Civil).