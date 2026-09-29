Realizan jornada de forestación en el Parque Lago

Autoridades de Monterrey y voluntarios plantaron ciento veinte árboles nativos en la colonia Topo Chico para combatir las altas temperaturas.

El Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), encabezó una jornada de forestación en el Área Natural Protegida Parque Lago, ubicada en la colonia Topo Chico, donde se plantaron 120 árboles de especies nativas con el objetivo de combatir el efecto de isla de calor y mejorar las condiciones ambientales de la zona.

La iniciativa fue coordinada por la Dirección para una Ciudad Verde de la SEDUSO, en una alianza estratégica con la organización Reforestamos México y la Cadena Comercial OXXO. Las actividades contaron además con el soporte operativo de la Secretaría de Servicios Públicos y el apoyo de voluntarios de la Asociación de Scouts de México.

Antes de iniciar los trabajos en campo, los brigadistas y ciudadanos participantes recibieron una capacitación técnica especializada sobre los métodos correctos de plantación, así como los cuidados necesarios para asegurar la supervivencia y el correcto mantenimiento del arbolado a largo plazo.

Al respecto, Abraham Hernández, director para una Ciudad Verde de la SEDUSO, destacó la importancia de la suma de esfuerzos entre el sector público, las empresas y la sociedad civil:

“La colaboración entre gobierno, ciudadanía, organizaciones y sector privado permite avanzar en la recuperación y fortalecimiento de los espacios públicos mediante soluciones basadas en infraestructura verde”, señaló el funcionario.

Con la incorporación de estos ejemplares nativos se busca ampliar de forma inmediata la cobertura vegetal del parque, incentivar el retorno de la biodiversidad local y generar un impacto ecológico positivo para las familias y deportistas que utilizan diariamente este espacio público.

Al evento asistieron personalidades clave para el desarrollo del proyecto, entre ellos Adrián Garza García, presidente de Provincia Nuevo León de la Asociación de Scouts de México; Luis Piña, representante de OXXO Zona Norte; así como personal operativo de Reforestamos México y técnicos de la SEDUSO.

Esta reforestación forma parte del plan permanente del Gobierno de Monterrey para el incremento, restauración y conservación de la cobertura vegetal en el municipio, promoviendo de manera activa la participación ciudadana y la responsabilidad ambiental empresarial.