Realizan Guardia de Honor a Mauricio Fernández en San Pedro

Por: INFO 7 24 Septiembre 2025, 14:13

Inicia la Guardia de Honor para despedir al fallecido alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, en los bajos del Palacio Municipal. A la plaza principal del municipio de San Pedro llegaron familiares, políticos y empresarios. Entre los asistentes se encuentra el alcalde de Santiago, David de la Peña, el ingeniero Fernando Rodríguez, expresidente del club de fútbol de Tigres de la UANL, así como a Mauricio Farah, encargado del despacho de la alcaldía de San Pedro. En el sitio, los asistentes le rinden una guardia de honor a los restos del alcalde sampetrino. A las 16:00 horas se tiene planeada una misa en la iglesia de Fátima, también ubicada en San Pedro, para lo cual se realizarán algunos cierres.