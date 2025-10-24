Realizan en NL la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

Autoridades federales, estatales y representantes de diversos sectores sociales participaron en un diálogo sobre posibles cambios al sistema electoral mexicano

Este jueves se llevó a cabo en las instalaciones de Cintermex la audiencia correspondiente a Nuevo León de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante el encuentro, autoridades federales, estatales y representantes de diversos sectores sociales participaron en un diálogo abierto sobre los posibles cambios al sistema electoral mexicano, en el marco del proceso de consulta nacional impulsado por el Gobierno de México.

La titular de la Secretaría de Gobernación destacó la importancia de la participación del estado en este proceso de transformación.

“Nos da mucho gusto que en Nuevo León, su gobierno, sus representantes, se sumen a la construcción de esta nueva realidad que demanda el país”, dijo Rodríguez.

Asimismo, agradeció la disposición de los más de 16 ponentes, para colaborar en el fortalecimiento de la vida democrática del país.

“Bienvenidas todas las propuestas que sean por el bien de México, muchas gracias a Nuevo León”.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, subrayó la relevancia del foro como un espacio de reflexión.

“Este foro es una gran oportunidad para dialogar, escuchar y pensar juntos cómo fortalecer nuestra democracia”, señaló el mandatario estatal.

El evento forma parte de una serie de audiencias en diferentes estados, que buscan recoger las voces de todos los sectores de la sociedad con el propósito de construir una propuesta integral de reforma electoral que refleje las necesidades y aspiraciones del país.