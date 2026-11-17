Cientos de habitantes acudieron a los establecimientos comerciales para adquirir distintos artículos y aprovechar las rebajas de la temporada.

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Por cuarto día consecutivo, el corredor comercial de Morelos, en el Centro de Monterrey, registró una importante afluencia de compradores que recorrieron los establecimientos en busca de descuentos, promociones de hasta el 50 por ciento y ofertas de 2x1.

En esta ocasión, el movimiento comercial coincidió con el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, por lo que algunas familias aprovecharon para disfrutar primero del evento y posteriormente continuar su recorrido por las tiendas del primer cuadro de la ciudad.

Compras navideñas y alta afluencia en el Centro de Monterrey

“Sí, yo vine con mis hijos para hacer las compras de Navidad y ya aprovechando, pues al desfile”, comentó Dimitrio, uno de los compradores.

Por otro lado, quienes no tuvieron día de descanso también buscaron aprovechar las promociones. Tal fue el caso de una joven que, al terminar su jornada laboral, decidió acudir al Centro de Monterrey para realizar algunas compras.

“Salí del trabajo y aproveché para venir para acá. Vengo a buscar unos tenis”, compartió.

Fechas del Buen Fin 2026 y recomendaciones para compradores

Cabe recordar que el Buen Fin 2026 se lleva a cabo del 13 al 17 de noviembre, con una duración de cinco días, por lo que todavía quedan jornadas para que los consumidores aprovechen las ofertas.

Ante la afluencia de personas y los cierres viales que se realizaron en los alrededores del primer cuadro de la ciudad por el desfile, se recomienda acudir con paciencia, comparar precios y revisar las distintas opciones antes de realizar una compra.