Realizan elementos ministeriales cateos en China y General Bravo

Los operativos realizados por elementos de la Fiscalía estatal fueron derivados de investigaciones por presuntas actividades de narcomenudeo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron cateos en el municipio de China y General Bravo, Nuevo León.

Uno de los cateos se realizó en la calle General Tapia sin número, en su cruce con la calle Guadalupe Victoria en la Colonia Tijerina, en el municipio de General Bravo.

Los agentes ministeriales se dirigieron a otro cateo, que se realizó en la calle Anselmo Cavazos, número 907, en la colonia Viuda Emilia, en el municipio de China.

Los cateos obedecen a averiguaciones de la Fiscalía, relacionados en materia de narcomenudeo.

El resultado será dado a conocer por las autoridades de la Fiscalia General estatal.

Los elementos encargados de los operativos acordonaron los perímetros de las vialidades con apoyo de la Policía municipal.