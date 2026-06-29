Realizan dos rescates en el Cerro de la Silla en menos de 2 horas

Una mujer lesionada tras una caída y un hombre con una afección crónica fueron auxiliados durante dos operativos realizados la tarde de este domingo

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Guadalupe realizaron dos rescates en el Cerro de la Silla durante la tarde de este domingo, en un lapso menor a dos horas.

El primer reporte se recibió alrededor de las 14:10 horas, cuando una mujer identificada como Ana Lourdes Ramos, de 36 años, sufrió una caída mientras recorría la montaña, lo que le provocó una lesión en el tobillo.

Al lugar acudieron rescatistas estatales y municipales, quienes brindaron atención a la senderista y coordinaron su descenso de manera segura hasta la parte baja del cerro. Una vez concluido el operativo, la mujer se retiró por sus propios medios acompañada de familiares para recibir atención médica.

Posteriormente, a las 15:57 horas, las corporaciones de auxilio atendieron un segundo reporte en la misma zona.

En esta ocasión, un hombre identificado como Luis Adán Antonio, de 36 años, presentó dificultades para continuar el descenso debido a una afección crónica.

Los elementos de rescate le brindaron apoyo durante el trayecto para garantizar su descenso seguro hasta la base de la montaña. Tras llegar a la parte baja, el hombre decidió retirarse por sus propios medios a su domicilio y rechazó recibir atención médica.

En ambos servicios participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Guadalupe, quienes reiteraron el llamado a la población a tomar precauciones antes de realizar actividades de senderismo.