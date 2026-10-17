Realizan dinámica a oscuras por la inclusión visual en Monterrey

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Bastón Blanco, el DIF Monterrey llevó a cabo la iniciativa denominada “Experiencia Oscura 2026”, cuyo propósito central es sensibilizar a la sociedad sobre las barreras cotidianas que enfrentan las personas con discapacidad visual y fomentar una cultura de mayor empatía e inclusión.
La actividad contó con la participación de la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, y de la directora general, Ivonne Álvarez, además de regidores, secretarios y diputados locales. Todos ellos se sumaron a la dinámica organizada en el restaurante Los Generales, donde se realizó un desayuno a oscuras que permitió a los asistentes experimentar de primera mano los desafíos que implica desplazarse, reconocer objetos y compartir alimentos sin el sentido de la vista.
Dinámica vivencial y acciones permanentes por la inclusión
Durante el desarrollo del evento, los funcionarios y participantes utilizaron lentes adaptados con simulación de visión de túnel, antifaces para lograr una oscuridad total y bastones blancos, herramientas diseñadas para comprender de forma directa los retos vinculados con la orientación y la movilidad urbana.
En este contexto, el organismo asistencial destacó que la administración actual mantiene en marcha diversas acciones enfocadas en garantizar la autonomía y mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables de la población, entre las que sobresalen:
- Infraestructura y salud: La renovación de la Ciudad de la Inclusión, la operación de la Clínica de Atención Integral al Autismo, la apertura de nuevas Unidades Básicas de Rehabilitación y programas sociales como "Rampas que Resuelven" y "Monterrey se ve mejor sin cataratas".
- Accesibilidad y comunicación: La implementación de talleres de Lengua de Señas Mexicana (LSM) dirigidos a empresas nacionales e internacionales, orientados a impulsar la inclusión laboral y derribar barreras de comunicación para personas con discapacidad auditiva.
Con estas acciones conmemorativas del 15 de octubre, el DIF Monterrey refrenda su compromiso institucional de erradicar los obstáculos diarios y consolidar una ciudad más accesible e igualitaria para todas y todos.