Realizan dinámica a oscuras por la inclusión visual en Monterrey

El DIF Monterrey conmemoró el Día del Bastón Blanco con una actividad vivencial para sensibilizar sobre la discapacidad visual.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Bastón Blanco, el DIF Monterrey llevó a cabo la iniciativa denominada “Experiencia Oscura 2026”, cuyo propósito central es sensibilizar a la sociedad sobre las barreras cotidianas que enfrentan las personas con discapacidad visual y fomentar una cultura de mayor empatía e inclusión.

La actividad contó con la participación de la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, y de la directora general, Ivonne Álvarez, además de regidores, secretarios y diputados locales. Todos ellos se sumaron a la dinámica organizada en el restaurante Los Generales, donde se realizó un desayuno a oscuras que permitió a los asistentes experimentar de primera mano los desafíos que implica desplazarse, reconocer objetos y compartir alimentos sin el sentido de la vista.

Dinámica vivencial y acciones permanentes por la inclusión

Durante el desarrollo del evento, los funcionarios y participantes utilizaron lentes adaptados con simulación de visión de túnel, antifaces para lograr una oscuridad total y bastones blancos, herramientas diseñadas para comprender de forma directa los retos vinculados con la orientación y la movilidad urbana.

En este contexto, el organismo asistencial destacó que la administración actual mantiene en marcha diversas acciones enfocadas en garantizar la autonomía y mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables de la población, entre las que sobresalen:

Infraestructura y salud: La renovación de la Ciudad de la Inclusión, la operación de la Clínica de Atención Integral al Autismo, la apertura de nuevas Unidades Básicas de Rehabilitación y programas sociales como "Rampas que Resuelven" y "Monterrey se ve mejor sin cataratas".

La renovación de la Ciudad de la Inclusión, la operación de la Clínica de Atención Integral al Autismo, la apertura de nuevas Unidades Básicas de Rehabilitación y programas sociales como "Rampas que Resuelven" y "Monterrey se ve mejor sin cataratas". Accesibilidad y comunicación: La implementación de talleres de Lengua de Señas Mexicana (LSM) dirigidos a empresas nacionales e internacionales, orientados a impulsar la inclusión laboral y derribar barreras de comunicación para personas con discapacidad auditiva.

Con estas acciones conmemorativas del 15 de octubre, el DIF Monterrey refrenda su compromiso institucional de erradicar los obstáculos diarios y consolidar una ciudad más accesible e igualitaria para todas y todos.