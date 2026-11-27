Una niña de 7 años y su abuelo de 54 fueron asesinados a balazos por hombres armados en la colonia Fomerrey 113, en Monterrey.

Una menor de 7 años y su abuelo paterno fueron asesinados durante un ataque a balazos en un domicilio de la colonia Fomerrey 113, al norte de Monterrey, inmueble que este jueves permanece bajo custodia de elementos de Fuerza Civil.

Las víctimas fueron identificadas como Violeta Daniela Martínez López, de 7 años, y Francisco Javier Cerda García, de 54, quienes murieron luego de ser atacados a balazos por hombres que llegaron en una motocicleta hasta la vivienda.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los agresores arribaron hasta el cruce de las calles Heliotropo y Nelumbio, donde preguntaron por el abuelo de la familia.

Al salir Francisco Javier, los delincuentes abrieron fuego en su contra. La pequeña Violeta se encontraba cerca de él y también fue alcanzada por los disparos, perdiendo la vida en el lugar.

Durante el ataque resultaron lesionados Martha Leticia Cerda Reyes, de 26 años, hija del hombre fallecido y tía paterna de la menor, así como su pareja sentimental, Ambrocio Missael Mendoza Morales, quienes fueron trasladados a un hospital.

Tras el doble homicidio, autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión y ubicar a los responsables.

Mientras tanto, el domicilio permanece bajo resguardo de Fuerza Civil, a fin de preservar el sitio mientras continúan las indagatorias.