Realizan cinco cateos simultáneos por narcomenudeo en García

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones apoyados por el Ejército Mexicano realizaron cinco cateos en la colonia Los Encinos Residencial y en el Fraccionamiento Las Alamedas.

Uno de los cateos se realizó en un domicilio de la calle Oviedo, marcado con el número 113, en la misma calle, pero hacia la parte baja en el número marcado 208 se realiza otro cateo.

En la calle Marbella de la misma colonia, en los domicilios marcados con los números 110 y 137, las autoridades realizan otro par de cateos.

En la calle Plaza de Entrevero 341 del Fraccionamiento Las Alamedas se lleva a cabo el quinto cateo.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si encontraron sustancias prohibidas o si hay personas detenidas.