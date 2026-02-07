Realizan cateos simultáneos por narcomenudeo en San Nicolás

Las intervenciones están relacionadas con una carpeta que indaga la presunta comercialización y distribución de sustancias ilícitas en estos sectores

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León puso en marcha un despliegue en el municipio de San Nicolás de los Garza, donde se ejecutan varios cateos derivados de investigaciones por delitos contra la salud.

En el dispositivo participan agentes del área especializada en narcomenudeo junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Delitos de Alto Impacto, apoyados por peritos y personal táctico.

Las intervenciones están relacionadas con una carpeta que indaga la presunta comercialización y distribución de sustancias ilícitas en distintos sectores de la ciudad.

Los domicilios donde se desarrollan las diligencias son:

Oaxaca 534, en la colonia Nicolás Bravo.

Moctezuma 640, colonia Los Morales.

Guillermo Prieto, sin número, colonia Ignacio Ramírez.

Adonis, sin número, en Paseo de los Andes Segundo Sector.

Durante el operativo, los inmuebles permanecen resguardados mientras el personal ministerial realiza inspecciones en busca de evidencia que fortalezca la investigación.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado detenciones ni aseguramientos; será al término de los trabajos cuando se informe el resultado oficial.

La movilización continúa bajo un importante dispositivo de seguridad en la zona.