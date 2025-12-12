Realizan cateos simultáneos por narcomenudeo en Guadalupe

Al menos 10 cateos se están efectuando por parte de la Fiscalía estatal en distintas colonias de Guadalupe presuntamente en relación con narcomenudeo

Autoridades estatales y federales realizaron un amplio operativo de seguridad que incluyó 10 cateos simultáneos en el municipio de Guadalupe, todos relacionados con investigaciones por narcomenudeo. En el dispositivo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Ejército Mexicano. Los cateos se efectuaron en distintos puntos del municipio, entre ellos: dos inmuebles en la colonia Residencial Dos Ríos, uno en Dos de Mayo, uno en Raymundo Almaguer, uno en Nuevo Almaguer, uno en Azteca y dos en Valle del Sol (Fomerrey 130). Además, como parte del mismo operativo fue intervenido un domicilio en la colonia Paseo del Nogalar, en el municipio de San Nicolás. Todo lo asegurado en los distintos cateos será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para ser integrado a las carpetas de investigación relacionadas con delitos de narcomenudeo.