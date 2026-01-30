Realizan cateos simultáneos en viviendas de la colonia La Moderna

Las diligencias comenzaron alrededor de las 20:40 horas, cuando agentes investigadores arribaron de manera coordinada a distintos puntos de la colonia

Un despliegue ministerial se registró la noche del jueves en la colonia La Moderna, en Monterrey, luego de que elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutaran seis órdenes de cateo como parte de investigaciones por delitos contra la salud, presuntamente relacionados con la venta de narcóticos a pequeña escala en el sector.

Las diligencias comenzaron alrededor de las 20:40 horas, cuando agentes investigadores arribaron de manera coordinada a distintos puntos de la colonia, resguardando los inmuebles para efectuar las revisiones autorizadas por un juez.

Las intervenciones se realizaron en domicilios ubicados en la Privada Independencia, junto al número 3308; en la calle Granada, a un costado del 3148; en la calle Camelia, número 1309; en la Privada Cedro, número 809; así como en la Privada Granada, número 2626.

Durante el operativo, los agentes contaron con el apoyo del grupo canino K9, especializado en la detección de posibles sustancias ilícitas, lo que generó expectación entre habitantes del área ante la presencia de unidades oficiales y el cierre momentáneo de algunas vialidades cercanas.

Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas, aunque las autoridades señalaron que las inspecciones continúan y que será en el transcurso de las próximas horas cuando se determinen los resultados finales de los cateos, conforme avance la revisión del material asegurado, en caso de existir.

La Fiscalía de Nuevo León indicó que estas acciones forman parte de investigaciones en curso.