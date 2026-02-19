Realizan cateos simultáneos en Monterrey y Salinas Victoria

Los detenidos quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y los inmuebles fueron asegurados

Elementos de la agencia estatal de investigaciones realizaron este miércoles el cumplimiento de diferentes cateos en el municipio de Monterrey y Salinas Victoria.

El primero tuvo lugar en la calle Estación Saltillo, en la colonia Ferronales, el cual dejo a una mujer y un hombre detenidos.

Asegurando equipo de telefonía, arma de fuego, cartuchos, computadoras, consolas de videojuegos y documentación diversa, así como dos vehículos asegurados.

El segundo se registró en la calle Lago de Cházaro, en la colonia Niño Artillero, donde se aseguraron diversas gorras y Marihuana.

Finalmente, el último ocurrió en la calle Exposición Industrial, en la colonia Los Pilares en Salinas Victoria, donde fue detenido un hombre

Los detenidos quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Así mismo, los inmuebles quedaron asegurados con resguardo a cargo de corporaciones correspondientes.