Realizan cateos simultáneos en Monterrey y Salinas Victoria

Elementos de la agencia estatal de investigaciones realizaron este miércoles el cumplimiento de diferentes cateos en el municipio de Monterrey y Salinas Victoria.
El primero tuvo lugar en la calle Estación Saltillo, en la colonia Ferronales, el cual dejo a una mujer y un hombre detenidos.
Asegurando equipo de telefonía, arma de fuego, cartuchos, computadoras, consolas de videojuegos y documentación diversa, así como dos vehículos asegurados.
El segundo se registró en la calle Lago de Cházaro, en la colonia Niño Artillero, donde se aseguraron diversas gorras y Marihuana.
Finalmente, el último ocurrió en la calle Exposición Industrial, en la colonia Los Pilares en Salinas Victoria, donde fue detenido un hombre
Los detenidos quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
Así mismo, los inmuebles quedaron asegurados con resguardo a cargo de corporaciones correspondientes.