Realizan cateos simultáneos en Monterrey por posible narcomenudeo

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía estatal informe de manera oficial los resultados de los cateos realizados de forma simultánea en la ciudad

Al menos tres domicilios fueron intervenidos la noche de este martes durante una serie de cateos simultáneos encabezados por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en distintos sectores del municipio de Monterrey, como parte de investigaciones relacionadas con presunto narcomenudeo.

Las movilizaciones fueron reportadas alrededor de las 20:00 horas, generando expectación entre vecinos debido al despliegue de agentes ministeriales y personal de apoyo en varias colonias de la ciudad.

Uno de los operativos se llevó a cabo en la colonia Brisas, Quinto Sector, sobre la calle Puerto Marina, en su cruce con Puerto San Blas, donde las autoridades ingresaron a un domicilio que era investigado por su presunta relación con la distribución de narcóticos en la zona.

De manera simultánea, otro cateo fue ejecutado en el inmueble marcado con el número 7440 de la calle Heriberto Jara, en la colonia Valle de Santa Lucía.

Una tercera intervención se desarrolló en el cruce de Heriberto Jara con Licenciado Pedro Zorrilla, también en ese sector del norte de Monterrey, donde agentes ministeriales mantuvieron acordonada el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Los inmuebles quedaron asegurados por las autoridades, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen personas relacionadas con las indagatorias o si fueron localizados indicios constitutivos de delito.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía estatal informe de manera oficial los resultados de los cateos realizados de forma simultánea en el área metropolitana, principalmente en Monterrey.