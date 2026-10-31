Realizan cateos en viviendas de la Independencia por narcomenudeo

Los operativos de seguridad se concentraron en distintos inmuebles ubicados sobre las calles Querétaro y 2 de Abril y se extendieron por varias calles

Agentes ministeriales realizaron cateos en varios domicilios de la colonia Independencia, en Monterrey, como parte de investigaciones relacionadas con presuntos puntos de venta de droga.

Los operativos de seguridad se concentraron en distintos inmuebles ubicados sobre las calles Querétaro y 2 de Abril y se extendieron por varias calles, donde los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones mantuvieron presencia para desarrollar las diligencias.

De acuerdo con las investigaciones, los domicilios intervenidos estarían relacionados con actividades de narcomenudeo y presunta distribución de sustancias ilícitas.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el aseguramiento de droga.

Durante los trabajos de investigación, se realizó el cierre de la circulación lo que provocó tráfico en la zona, mientras los automovilistas y vecinos del lugar, tomaban rutas alternas.