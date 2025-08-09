Realizan cateos en la zona norte de Monterrey por narcomenudeo

Los cateos se realizan en tres colonias por el quebrantamiento de diversos sellos de seguridad en investigaciones por narcomenudeo

Autoridades realizaron cinco cateos simultáneos en distintos puntos del municipio de Monterrey, como parte de una investigación por narcomenudeo y quebrantamiento de sellos.

Los operativos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en las colonias Garza Nieto, 10 de Marzo, Luis Echeverría y en el centro de la ciudad.

En cada uno de los sitios se desplegó un importante dispositivo de seguridad encabezado por agentes ministeriales, binomios caninos de la Fiscalía General de Justicia, en coordinación con elementos de la Policía de Monterrey.

Las zonas intervenidas fueron acordonadas para facilitar las labores de inspección y resguardar la seguridad del personal y los vecinos.

Durante los cateos se registraron varias personas detenidas.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía estatal emita un informe oficial sobre los resultados de estos operativos.