Realizan cateos en Guadalupe por presunto narcomenudeo

Los elementos comenzaron a retirarse del lugar, mientras se espera que las autoridades den a conocer los resultados oficiales de ambos cateos

Una fuerte movilización de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León se registró en el municipio de Guadalupe, donde se llevaron a cabo cateos en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los operativos se realizó en un domicilio ubicado sobre la calle Valle Morelia, entre Valle Grande y Valle Plata, donde agentes ministeriales ingresaron como parte de una investigación en curso.

De manera preliminar, se informó que las acciones estarían relacionadas con posibles actividades de narcomenudeo.

De forma simultánea, también se reportó otra intervención en la colonia Valle Soleado.

Tras varios minutos, los elementos comenzaron a retirarse del lugar, mientras se espera que las autoridades den a conocer los resultados oficiales de ambos cateos.