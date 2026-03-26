Realizan cateos en Cerralvo por desaparición y extorsión

Los dispositivos en distintos puntos del municipio buscan recabar indicios para avanzar en la localización de personas y el esclarecimiento de los hechos

Autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo una serie de operativos simultáneos en el municipio de Cerralvo, como parte de una carpeta de investigación relacionada con los delitos de desaparición forzada y extorsión, considerados de alto impacto en la entidad.

Las acciones son encabezadas por la Fiscalía Especializada en Antisecuestros, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, así como elementos de Fuerza Civil, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con información oficial, los dispositivos incluyen el despliegue de personal táctico y la ejecución de órdenes de cateo en distintos puntos del municipio, con el objetivo de recabar indicios que permitan avanzar en la localización de personas y en el esclarecimiento de los hechos investigados.

Las diligencias forman parte de una estrategia integral basada en labores de inteligencia, análisis de información y coordinación interinstitucional, con la finalidad de combatir de manera frontal este tipo de delitos y fortalecer las acciones de procuración de justicia.

Las autoridades informaron que los operativos continúan en desarrollo y que será conforme avancen las acciones cuando se dé a conocer información adicional sobre los resultados obtenidos, sin afectar el curso de la investigación.