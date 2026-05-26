Realizan cateos derivados de narcóticos en Montemorelos

Las autoridades continuaron realizando las investigaciones en otros lugares que tenían como puntos estratégicos de la agencia Estatal de Investigaciones.

Alrededor de cinco cateos se realizaron en diferentes lugares en Montemorelos durante este inicio de semana.

De acuerdo a las primeras investigaciones señalaron que los cateos se realizaron con elementos de la agencia Estatal de Investigaciones apoyados con elementos de fuerza civil y elementos militares.

Fue en diferentes lugares que se desplazaron las autoridades para llevar a cabo cateos derivados de narcóticos.

En las vías ferroviarias por la calle avenida capellanía en su cruce con la calle 20 de noviembre ingresaron a una vivienda cerca de un negocio donde llevaron a cabo el cateo.

Otro de los lugares a donde se dirigieron fue en el barrio Zaragoza por la calle Flores Magón cruce con Degollado.

Posteriormente acudieron a la colonia Infonavit por la calle Fernando Amilpa donde realizaron otro cateo.

Otro de los cateos se realizó en la calle Simón Bolívar entre Hidalgo y Cinco de Mayo, en centro de la ciudad.

El último se realizó en la calle Bustamante en el barrio Zaragoza.

Las autoridades continuaron realizando las investigaciones en otros lugares que tenían como puntos estratégicos de la agencia Estatal de investigaciones.

Serán las autoridades de la fiscalía quien den a conocer el resultado de los operativo realizados en Montemorelos.