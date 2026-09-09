Realizan cateo y aseguran vehículos de alta gama en San Pedro

Autoridades federales y estatales desplegaron operativo este lunes desde primeras horas en el Edificio Del Ángel, avenida Roberto Garza Sada 401, San Pedro

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Seis vehículos de alta gama, con un valor estimado cercano a los 37 millones de pesos, fueron asegurados durante un cateo realizado por autoridades estatales y federales en un inmueble de la colonia Valle de San Ángel, sector Francés, en San Pedro Garza García.

La diligencia se realizó durante la mañana de este lunes sobre la avenida Roberto Garza Sada, como parte de una investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre los vehículos asegurados se encuentran dos Ferrari, dos Lamborghini, una Cadillac Escalade y un Rolls-Royce Cullinan.

De acuerdo con una estimación basada en precios de referenca comercial y un tipo de cambio de 18 pesos por dólar, el vehículo de mayor valor es el Lamborghini Revuelto, con un precio estimado de alrededor de 10.8 millones de pesos.

Le sigue el Rolls-Royce Cullinan, cuyo precio base estimado de 450 mil dólares representa aproximadamente 8.1 millones de pesos.

El tercer vehículo de mayor valor sería un Ferrari F8 Tributo, estimado en unos 6.3 millones de pesos, mientras que el Lamborghini Urus alcanzaría aproximadamente 4.68 millones de pesos.

En el caso del Ferrari Roma, la estimación se ubica en alrededor de 4.5 millones de pesos, mientras que una Cadillac Escalade tendría un valor aproximado de 2.6 millones de pesos.

El valor estimado

• Lamborghini Revuelto: $10.8 millones de pesos.

• Rolls-Royce Cullinan: $8.1 millones de pesos.

• Ferrari F8 Tributo: $6.3 millones de pesos.

• Lamborghini Urus: $4.68 millones de pesos.

• Ferrari Roma: $4.5 millones de pesos.

• Cadillac Escalade: $2.6 millones de pesos.

En conjunto, el valor mínimo estimado de los seis vehículos asciende a 36 millones 980 mil pesos, es decir, prácticamente 37 millones de pesos.

El aseguramiento ocurrió durante una diligencia en la que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía de Nuevo León, incluidos peritos.

Según lo informado por las autoridades buscan localizar objetos, documentos e instrumentos que pudieran estar relacionados con la investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía de Nuevo León mantiene las investigaciones para determinar el origen de los vehículos y su posible relación con los hechos investigados.