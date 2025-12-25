Realizan cateo por presunto narcomenudeo en Santa Catarina

El operativo de la Fiscalía se realizó en un domicilio ubicado sobre la avenida Real del Valle, en la colonia Real del Valle primer sector

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones llevaron a cabo un cateo en una vivienda por presunto narcomenudeo, en el municipio de Santa Catarina.

El operativo se realizó en el domicilio marcado con el número 213, ubicado sobre la avenida Real del Valle, en la colonia Real del Valle primer sector.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un vehículo y se presume que en el interior del inmueble había sustancias ilícitas.

En el cateo participaron también elementos del equipo canino, así como policías municipales, quienes brindaron apoyo para resguardar la zona y colaborar en las labores de seguridad.

Cabe señalar que, de acuerdo con vecinos del sector, el domicilio intervenido era conocido anteriormente por operar como una barbería, situación que ahora forma parte de las indagatorias.

El inmueble quedó asegurado a disposición de las autoridades correspondientes.