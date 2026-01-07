Realizan cateo por presunto narcomenudeo en Escobedo

La zona permanece bajo resguardo por elementos del ejército mexicano, mientras agentes ministeriales continúan con las diligencias correspondientes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron un cateo en una vivienda presuntamente relacionada con actividades de narcomenudeo, en el municipio de Escobedo.

El operativo se lleva a cabo sobre la avenida Licenciado Héctor González y la calle mezquite en la colonia Las Lomas, donde policías ministeriales mantenían resguardado el inmueble como parte de una investigación en curso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre lo asegurado durante la diligencia; sin embargo, de forma preliminar se presume el hallazgo de diversos objetos ilícitos.

La zona permanece bajo resguardo por elementos del ejército mexicano, mientras agentes ministeriales continúan con las diligencias correspondientes, en espera de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León emita información oficial sobre los resultados del cateo.