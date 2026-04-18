Realizan cateo por narcomenudeo en Salinas Victoria

Las autoridades se retiraron del lugar y hasta el momento no se han dado a conocer resultados oficiales o detenciones derivadas del operativo

Un cateo se realizó por parte de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía en la colonia Los Pilares en el municipio de Salinas Victoria.

El despliegue se registró sobre la calle Congreso, entre Teatro de la Ciudad y Rectoria, donde se ejecutó un operativo relacionado con investigaciones por presunto narcomenudeo.

Tras concluir las diligencias, las autoridades se retiraron del lugar y hasta el momento no se han dado a conocer resultados oficiales o detenciones derivadas del operativo.