Realizan cateo por narcomenudeo en colonia 10 de Marzo, Monterrey

La movilización se registra en una vivienda ubicada en una esquina de la avenida Venustiano Carranza y la calle José Justo Corro.

El cateo en un presunto punto de venta de droga dejó como saldo a un hombre detenido y el aseguramiento de armas de fuego y estupefacientes en la colonia 10 de marzo, en Monterrey.

El operativo se ejecutó en una vivienda ubicada sobre la calle José Justo Corro, en el cruce con la avenida Venustiano Carranza.

Trascendió que el despliegue obedece a denuncias por delitos contra la salud, en particular narcomenudeo.

Para el cateo se enviaron al menos 10 patrullas de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como de Fuerza Civil.

A su arribo nadie atendió la llamada a la puerta, por lo que, al contar con una orden judicial, forzaron la entrada.

Al ingresar al inmueble, los elementos fueron acompañados por la Unidad Canina para peinar todos los espacios del inmueble en busca de evidencia.

Ya adentro, arrestaron a un hombre que se identificó como José Carlos, y decomisaron tres armas de fuego, dosis de marihuana y también de cristal.

Como evidencias, las autoridades también recogieron dinero en efectivo, bolsas plásticas vacías y un teléfono celular.

Fue antes del mediodía del martes cuando inició la movilización policiaca, que se prolongó hasta pasadas las 14:00 horas