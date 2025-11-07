Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Realizan cateo en vivienda en colonia Independencia de Monterrey

Por: INFO 7

06 Noviembre 2025, 13:19

Compartir

Según información preliminar, el cateo responde a una investigación por el delito de narcomenudeo en una vivienda que serviría como un punto de venta de droga

Realizan cateo en vivienda en colonia Independencia de Monterrey

Un importante despliegue de autoridades se registra por el cateo a una vivienda  en la colonia Independencia en Monterrey.

La movilización se registra en la calle Lago de Chapala entre Prolongación Tamaulipas y Prolongación Coahuila.

El cateo se lleva a cabo por elementos del grupo de narcomenudeo de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía del Estado en coordinación con elementos de Fuerza Civil y del Ejército Mexicano.

Según información preliminar, el cateo responde a una investigación por el delito de narcomenudeo en una vivienda que serviría como un punto de venta de droga.

Será en las próximas horas que las autoridades den a conocer los resultados que derivaron del cateo, así como si hubo personas detenidas.

Comentarios