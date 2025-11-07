Realizan cateo en vivienda en colonia Independencia de Monterrey

Según información preliminar, el cateo responde a una investigación por el delito de narcomenudeo en una vivienda que serviría como un punto de venta de droga

Un importante despliegue de autoridades se registra por el cateo a una vivienda en la colonia Independencia en Monterrey.

La movilización se registra en la calle Lago de Chapala entre Prolongación Tamaulipas y Prolongación Coahuila.

El cateo se lleva a cabo por elementos del grupo de narcomenudeo de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía del Estado en coordinación con elementos de Fuerza Civil y del Ejército Mexicano.

Según información preliminar, el cateo responde a una investigación por el delito de narcomenudeo en una vivienda que serviría como un punto de venta de droga.

Será en las próximas horas que las autoridades den a conocer los resultados que derivaron del cateo, así como si hubo personas detenidas.