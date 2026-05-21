Realizan cateo en vivienda donde fue hallada extranjera muerta

Según vecinos la joven habría llegado a ese lugar hace apenas unos meses donde vivía con un hombre quien se dedicaba a la recolección de residuos

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Luego del hallazgo de una mujer de origen ruso sin vida en una vivienda en el municipio de Apodaca, elementos de la agencia estatal de investigaciones realizaron un cateo en el lugar.

El domicilio ubicado en la calle Madrigal marcada con el número 435, en la colina Villa Luz, fue acordonada por los agentes quienes comenzaron con las indagatorias que complementarán la carpeta de investigación.

Según vecinos la joven habría llegado a ese lugar hace apenas unos meses donde vivía con un hombre quien se dedicaba a la recolección de residuos, aunque nunca la veían.

Fue hasta este 19 de mayo, cuando los colonos realizaron el reporte de un olor fétido proveniente de la casa, lo que generó que autoridades confirmaran el fallecimiento de la mujer al encontrar su cuerpo con avanzado estado de descomposición.

La joven de 32 años fue identificada como Orsana Gracheva Olegovna, quien contaba con un reporte de extravío desde el 2022 cuando fue reportada por sus familiares, desapareciendo en la colonia cañada blanca en Guadalupe.

Al momento las investigaciones continuarán y se esperará a la autopsia de ley que arroje el motivo de su muerte, continuando las investigaciones a tras casi cuatro años de su desaparición.