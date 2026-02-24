Realizan cateo en vivienda de Escobedo por homicidio

Elementos de la Fiscalía estatal realizaron un cateo en un domicilio como parte de una investigación por homicidio. A la vivienda ubicada en la colonia Alianza Real, en Escobedo, se movilizó durante esta mañana personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes llevaron a cabo la inspección. La indagatoria se deriva luego de la muerte de un hombre registrada el pasado 15 de enero en calles de este sector, tras ser atacado a golpes. Presuntamente al interior de esta vivienda podrían encontrarse indicios que puedan dar con los presuntos responsables.