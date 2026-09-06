Realizan cateo en San Jerónimo y aseguran cinco camionetas

Elementos de seguridad decomisaron cinco vehículos de lujo y figuras de colección durante un operativo en la calle Pierre Loti.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional, realizaron un cateo en un inmueble de la colonia Colinas de San Jerónimo, en Monterrey, como parte de una investigación por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El operativo se realizó en una propiedad ubicada sobre la calle Pierre Loti, luego de que un juez autorizara la intervención. Agentes de la AEI y personal de las corporaciones federales ingresaron al domicilio para buscar indicios relacionados con la carpeta de investigación.

Durante el cateo fueron aseguradas cinco camionetas: una GMC Sierra blanca, una Ford Raptor blanca, una Ford Bronco beige y dos Jeep Grand Cherokee, una gris y otra blanca.

Además de los vehículos, las autoridades localizaron figuras decorativas tipo estatuas y varias cajas acrílicas que contenían vehículos a escala.

La Fiscalía informó que la investigación continúa activa y que el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de las autoridades, mientras se realizan las indagatorias para determinar la procedencia de los bienes y su posible relación con la investigación.