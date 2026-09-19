Realizan cateo en Monterrey y detienen a hombre

Durante un cateo en el centro regio, autoridades de la Fiscalía de Nuevo León arrestaron a un sujeto e incautaron marihuana.

Un despliegue operativo coordinado entre detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) concluyó con la detención de un hombre y el aseguramiento de dosis de droga en la zona centro de Monterrey.

La intervención se llevó a cabo en cumplimiento de una Orden de Cateo con autorización judicial, tramitada por el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto (CLIPN), en un inmueble tipo casa habitación situado sobre la calle Ruperto Martínez.

Como resultado de la inspección, los agentes aprehendieron en el lugar a un masculino adulto. Asimismo, las autoridades aseguraron diversas dosis de vegetal verde y seco con características compatibles con la marihuana; las autoridades no especificaron cantidades encontradas, mientras que la propiedad quedó bajo resguardo oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL).

El detenido, de quien no se mencionó nombre o edad, quedó a disposición del agente del Ministerio Público del CLIPN, autoridad que determinará su situación jurídica dentro del término legal correspondiente. En tanto, las fuerzas del orden mantienen resguardado el sitio mientras avanzan las investigaciones por delitos contra la salud.