Realizan cateo en depósito por investigación de feminicidio 

Las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre los resultados de la intervención, debido a que las diligencias continúan en proceso

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones llevan a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Colinas del Topo Chico, como parte de las indagatorias relacionadas con un feminicidio y una agresión con arma de fuego.

La diligencia se desarrolla en el cruce de las calles Loma Flores y Loma Larga, donde detectives de la corporación mantienen acordonada la zona mientras recaban indicios que permitan esclarecer los hechos.

De acuerdo con la información preliminar, el cateo está relacionado con una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, así como por las lesiones causadas a un hombre mediante proyectil de arma de fuego.

Los hechos que originaron la investigación fueron reportados durante la noche del 4 de junio de 2026.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre los resultados de la intervención, debido a que las diligencias continúan en proceso.