Realizan cateo en colonia Croc por presunto narcomenudeo

Vecinos de la colonia señalan que el inmueble intervenido habría sido acondicionado para la venta de alcohol y presuntamente distribución de droga.

Elementos ministeriales, del Ejército Mexicano y de Fuerza Civil realizan un cateo en una vivienda ubicada sobre la calle Juan Sarabia, en su cruce con Teófilo Martínez Pérez en la colonia Croc.

De acuerdo con información preliminar, el cateo estaría relacionado con una investigación por presunto narcomenudeo, aunque hasta el momento no se han confirmado detenciones ni aseguramientos.

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo inició alrededor de las 7:10 horas, cuando las autoridades arribaron al lugar asegurando el perímetro.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido información oficial sobre los resultados del operativo.

Nota en desarrollo…