Realizan canje de armas en Guadalupe, incluidas las de juguete 

Autoridades federales iniciaron esta mañana en el municipio de Guadalupe el programa de canje de armas, municiones y explosivos por dinero, que por pieza puede llegar hasta los 26 mil 400 pesos.

El programa de recepción de armamento está dirigido a todo el público, y en esta ocasión incluye también las armas de juguete que lleven los niños. Esto es como parte de la estrategia del gobierno federal "Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

En la Plaza Principal de Guadalupe, afuera del Santuario, representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional abrieron tres módulos, acompañados del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y por el alcalde Héctor García.

Un módulo es para la recepción del armamento, otro para el canje de juguetes bélicos y otro más para la destrucción.

El programa estará vigente en esta plaza principal del 22 al 26 de septiembre, en horario de 10:00 a 15:00 horas, para canjear armas, municiones y explosivos por dinero.

Se aclara que no se hace ningún tipo de pregunta sobre el origen de las armas, ni se inicia ninguna investigación.

Y no importa el tipo de arma, el calibre y si está útil o descompuesta; pueden ser armas hechizas, deportivas, modificadas, de ingenio bélico, cortas o largas.

La subsecretaria de Gobernación, Rocío Bárcenas, y la titular de la Dirección de Asociaciones Religiosas de esa dependencia, Clara Luz Flores, presidieron el evento, junto a autoridades civiles y militares.

El alcalde Héctor García agradeció que el inicio del programa federal haya sido en este municipio. La subsecretaria Rocío Bárcenas informó que en este año van 5,925 armas recibidas en todo el país, mediante el canje por dinero.

"Imagínense cuántas vidas hemos salvado… en esto nos ayudan mucho las Iglesias, comentó.

El Arzobispo expresó que se requiere una paz desarmada.

Aseguró que las armas solo las deben manejar las autoridades cuando haya necesidad.

"Tenemos quien nos proteja”, sostuvo.

Flores Carrales precisó que el 60% de quienes están privados de la libertad quisieron entregarlas desde hace mucho tiempo, pero no había modo.

"No había manera, por eso este programa es el momento”, afirmó.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Escamilla, acudió con la representación del gobernador Samuel García.

“Se pacifica al país a través de la entrega de artefactos, es positivo”, destacó.

Una persona acudió con un fusil y recibió poco más de $7,000 pesos.

Un grupo de niños de primaria, que fueron trasladados por las autoridades, participaron intercambiando sus pistolas de plástico por juguetes, como pelotas, balones, muñecas y monos de peluche.