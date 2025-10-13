Realizan brigada médico-asistencial en Juárez

Los diputados locales del PRI, Heriberto Treviño y José Manuel Valdez, realizaron una brigada médico-asistencial en la colonia Santa Mónica

Los diputados locales del PRI, Heriberto Treviño y José Manuel Valdez, realizaron una brigada médico-asistencial en la colonia Santa Mónica, del municipio de Juárez, como parte de sus actividades de gestoría social.

Durante la jornada se ofrecieron servicios gratuitos de consulta médica, entrega de medicamentos, ecografías, medición de glucosa, toma de presión arterial, atención psicológica, lentes a bajo costo y asesoría legal.

“La brigada médico - asistencial la hacemos de todo corazón, con mucho gusto, siempre buscando el apoyar a la economía familiar, pero sobre todo el poder atender la salud de cada uno de ustedes. Para eso tenemos estos consultorios médicos.

“Asimismo, desde el Congreso local seguiremos trabajando por el bienestar de la ciudadanía, creando leyes, modificando normas para que se hagan más programas de apoyo social que dejen beneficios a nuestra gente ”, dijo Heriberto Treviño, coordinador del Grupo Legislativo del PRI.

En la brigada tambien se impartieron cursos de cocina para autoempleo, corte de cabello, servicio de podología y actividades recreativas.

En el evento participó también Francisco Treviño, dirigente del Comité Municipal del PRI en Juárez.

Heriberto Treviño informó que el programa de brigadas médicas continuará en otras colonias del municipio, de acuerdo con las solicitudes de los habitantes y se irán anunciando poco antes de realizarse.