Realizan asambleas informativas en colonias de Escobedo

Integrantes del proyecto político abordaron temas de crecimiento social en sectores como La Unidad e impulsaron recorridos en la zona.

Habitantes de las colonias La Unidad y Provileón participaron en asambleas informativas organizadas por el llamado Equipo de la Transformación, encabezado por Felipe Canales.

Los participantes abordaron temas relacionados con la Cuarta Transformación, la participación ciudadana y el proyecto de Crecimiento con Justicia Social.

El grupo señaló que continuará con estos encuentros y recorridos en distintos sectores de Escobedo.

Durante las reuniones, Canales, aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, estuvo acompañado por Luis Garza y Elisa Ramos, aspirantes a dicha coordinación en el Distrito 3 Federal.