Realizan asamblea informativa en sectores de Santa Catarina

La jornada contempló visitas en colonias como San Gilberto y La Aurora para dialogar con los adultos mayores sobre justicia social.

Elizabeth Galicia Ruiz, aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina, encabezó una asamblea informativa con adultos mayores militantes y simpatizantes de la 4T, como parte de sus recorridos de proximidad en el municipio.

Durante el encuentro, dialogó con los asistentes y escuchó sus principales inquietudes, destacando la importancia de mantener un canal directo de comunicación con la base del movimiento.

"En estas asambleas informativas tenemos un acercamiento más estrecho con la militancia y simpatizantes y en esta ocasión lo hacemos con los adultos mayores que han aportado mucho al país", afirmó.

Durante la reunión, abordó los avances en materia de justicia social impulsados por el movimiento a nivel nacional, haciendo especial énfasis en la consolidación de las pensiones del bienestar, las cuales recordó que ya representan un derecho constitucional para este sector de la población.

Con el objetivo de reforzar la presencia del movimiento de la 4T en el municipio, Galicia mantiene recorridos diarios por diversos sectores de Santa Catarina, sumando visitas en colonias como:

- Adolfo López Mateos

- Portales

- San Francisco

- San Gilberto

- La Aurora