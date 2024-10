Realiza San Pedro limpieza y desazolve ante lluvias

Con el inminente pronóstico de lluvias, el municipio de San Pedro ha puesto en marcha un operativo de limpieza y desazolve, coordinado por la Secretaría de Servicios Públicos.



Esta iniciativa tiene como objetivo reducir el riesgo de inundaciones y encharcamientos en las principales avenidas de la ciudad.



Miguel Ávila Jaime, titular de la Secretaría, comunicó que a partir de este miércoles se han intensificado las labores de limpieza en rejillas, registros y drenajes pluviales.



"Tenemos pronosticadas lluvias este fin de semana. De manera preventiva, estamos comenzando la limpieza de rejillas, registros, alcantarillado y pluviales", señaló Ávila.



Los trabajos han iniciado en la colonia Colonial de la Sierra, reconocida como una de las áreas más vulnerables durante la temporada de lluvias, además del desazolve, se realizarán reparaciones en una rejilla captadora que se encontraba en mal estado.



"La rejilla está en muy malas condiciones. Tenemos constancia de que no se ha realizado mantenimiento al pluvial ni al alcantarillado de esta zona en más de un año", agregó Miguel Ávila.



La Secretaría de Servicios Públicos se está enfocando en las áreas más críticas para evitar complicaciones durante la presencia de lluvias en Nuevo León, así lo mencionó el funcionario sampetrino.



"Es fundamental iniciar en los puntos más problemáticos que podrían enfrentar serias dificultades con las lluvias que se aproximan", añadió el secretario.



Este operativo no solo se llevará a cabo en los días previos a las lluvias, sino que continuará durante y después del evento meteorológico, para asegurar un monitoreo constante y la atención necesaria para mantener el sistema pluvial en buenas condiciones.



Con estas medidas, el municipio de San Pedro busca no solo prevenir inundaciones, sino también fomentar una cultura de responsabilidad en el manejo de los servicios públicos.

