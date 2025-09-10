Realiza Samuel recorrido previo al arranque del Tren del Norte

Se trata del tramo Unión San Javier - Arroyo El Sauz, la cita fue en Salinas Victoria lugar donde iniciarán los trabajos para comenzar la construcción

Minutos antes del arranque de obras del Tren Saltillo - Nuevo Laredo de pasajeros, funcionarios estatales y federales se reunieron previo al anuncio. Se trata del tramo Unión San Javier - Arroyo El Sauz, la cita fue en Salinas Victoria lugar donde iniciarán los trabajos para comenzar la construcción de este nuevo medio de transporte. Fue en punto de las 6:30 de la mañana de este martes que el gobernador de Nuevo León junto a Hernán Villarreal arribó a dicha zona para realizar un recorrido previo al evento. Algunas de las características de este tramo es que la vía será sencilla, contará con 30 puentes ferroviarios, 15 pasos vehiculares a nivel más uno superior. Además, tendrá una estación y se necesitarán 146 obras de drenaje y el tren alcanzará velocidades máximas de 160 a 200 kilómetros por hora.