Realiza Samuel prueba del monorriel de la Línea 6 del Metro

Samuel García resaltó que la obra se desarrolla en tiempo récord y que permitirá fortalecer la conectividad del área metropolitana

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, supervisó este domingo una nueva prueba operativa del monorriel de la Línea 6 del Metro, acompañado por Mariana Rodríguez Cantú y por el Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Abraham Vargas.

El recorrido inició en la estación Churubusco y avanzó por las estaciones Y Griega y Parque Fundidora, cubriendo aproximadamente tres kilómetros a una velocidad cercana a los 20 kilómetros por hora.

Destacan avance de una de las principales obras de movilidad

Durante la supervisión, el mandatario estatal destacó que la construcción de la Línea 6 avanza a un ritmo acelerado y aseguró que se trata de una de las obras de movilidad más importantes para la entidad.

“Nosotros en tan solo esta prueba de talleres a Fundidora, 12 kilómetros, vamos a llegar hasta San Jerónimo, vamos a conectar con el tren de la Presidenta y pronto al aeropuerto”, señaló el gobernador.

Samuel García resaltó que la obra se desarrolla en tiempo récord y que permitirá fortalecer la conectividad del área metropolitana, además de integrarse con futuros proyectos de transporte regional y nacional.

Ante la expectativa que ha generado el avance de la Línea 6, el director de Metrorrey, Abraham Vargas, informó que continuarán realizándose pruebas operativas en distintos tramos de la obra.

“Realizaremos más pruebas con el fin de garantizar la seguridad a los usuarios para que este tren no vaya a sufrir imprevistos”, indicó.

Las autoridades señalaron que estas pruebas forman parte del proceso de validación del sistema antes de su entrada en operación, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de los trenes, la infraestructura y los sistemas de seguridad.