Realiza Salud estudios para identificar enfermedades por polución

La Secretaría de Salud aseguró que se están realizando dos estudios para identificar enfermedades por contaminación, sobre todo a ciudadanos más expuestos a empresas como el caso de Zinc Nacional.

Durante la glosa del cuarto informe de Gobierno, la diputada del PRD, Perla Villarreal cuestionó si se estaban realizando acciones para ayudar a mejorar la salud de las personas que viven cerca de dicha empresa, la cual fue señalada por emitir contaminantes sumamente peligrosos, a lo cual Alma Rosa Marroquín aseguró que están en curso estos dos estudios en puntos específicos cercanos a torres de monitoreo ambiental.

“Pues nosotros, pues nos preocupamos por las y los ciudadanos del Estado de nuevo León, es así que gracias a la coordinación que se ha hecho con diferentes instituciones se están trabajando en protocolos de investigación para identificar la posible causalidad de tanto enfermedades respiratorias, producidas por la contaminación ambiental, como la presencia de plomo y algunos otros sustancias en el en la sangre de las personas. “Entonces tenemos dos estudios que actualmente se están desarrollando, uno de ellos en los centros de salud que están cercanos a las estaciones de monitoreo ambiental y que están midiendo de forma permanente” dijo Alma Rosa Marroquín.

Puntualizó que los estudios son en las zonas de San Nicolás, en Monterrey, Escobedo, Juárez y Escobedo, ya que, aceptó que la contaminación puede generar enfermedades, sin embargo, la mayoría de las personas también tienen condiciones de vida que iniciaron enfermedades crónicas como hipertensión o sufrir de infartos.

“Pueden tener entes, condiciones de salud previas, como sobrepeso y obesidad, tabaquismo, consumo de sustancias, alcoholismo, vida sedentaria y todo eso, además de la contaminación ambiental, puede generar un problema de hipertensión, de infarto, o enfermedad cardiovascular o cerebral. “Esta base de datos tienen que hacer un análisis de correlación y estas correlaciones nos permiten de acuerdo a los resultados establecer si existe o no causalidad para establecer causalidad, no solamente es que en un día con una elevación de partículas P.M. 2.5, se presentó un incremento en la cantidad de personas que sufrieron un infarto, sino de todos estos factores que pueden predisponer a una persona a sufrir un infarto, cuál fue la de mayor impacto y cuál fue la que tuvo un mayor porcentaje de intervención en que se desencadena ese efecto todas estas enfermedades, ustedes lo saben son multifactoriales el papel de la contaminación ambiental, sin duda es uno de los que impactan en la salud en muchos de los aspectos, pero no el único”, agregó Alma Rosa Marroquín.

Fue a principios de este año que se dio a conocer que la empresa Zinc Nacional fue clausurada por emitir contaminantes con materiales pesados, luego de una investigación y que vecinos cercanos a la empresa ubicada en San Nicolás de los Garza, aseguraran que se estaban enfermando por culpa de estas emisiones.

En INFO 7 se publicó la solicitud por parte de los habitantes de esta zona de que se les realizarán estudios médicos para saber cómo se encontraban de salud, tras haber convivido tan de cerca y por tantos años con esta empresa.