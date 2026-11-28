Rescatistas simularon un incendio en un árbol navideño dentro de una vivienda para probar protocolos y mostrar la rapidez del fuego.

Ante la proximidad de las fiestas decembrinas, elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron un simulacro de incendio de un pino navideño para mostrar a la población los riesgos que pueden presentarse dentro de los hogares y cómo actuar ante una emergencia.

El ejercicio se llevó a cabo la mañana de este viernes y fue encabezado por el director de Protección Civil del Estado, Erick Cavazos, en coordinación con Bomberos de Nuevo León.

Para la demostración, los rescatistas recrearon la sala de una vivienda y provocaron un incendio en un árbol navideño, con el propósito de poner a prueba los protocolos de atención y evidenciar la rapidez con la que puede propagarse el fuego.

Durante la actividad, Erick Cavazos advirtió que una habitación puede alcanzar temperaturas superiores a los 180 grados centígrados durante un incendio, por lo que una emergencia de este tipo puede convertirse en una tragedia en cuestión de segundos.

Además, destacó que las instalaciones eléctricas en mal estado, las sobrecargas y el uso inadecuado de luces y adornos navideños pueden incrementar el riesgo de incendios.

Con esta demostración, Protección Civil hizo un llamado a las familias a revisar sus conexiones eléctricas, utilizar luces en buen estado y mantener medidas de prevención para evitar accidentes durante la temporada navideña.