Realiza Protección Civil simulacro de evacuación en guardería

Durante la simulación participaron elementos de las brigadas de incendio de combate contra incendios, quienes se encargaron de la evacuación y primeros auxilios

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Como parte de sus labores de prevención, el grupo "Jaguares" de Protección Civil Santa Catarina hizo un simulacro de evacuación de incendio en una guardería.

Este ejercicio se realizó en la Guardería Participativa Industriales del Poniente, ubicada en la Colonia Fama 2, donde se busca reforzar la cultura de la prevención y rápida atención a emergencias en la población,

Durante esta simulación participaron elementos de las brigadas de incendio de combate contra incendios, quienes se encargaron de la evacuación y primeros auxilios. Cabe aclarar que los padres autorizaron desde el principio que sus hijos participaran.

El director de la corporación, Israel Contreras, mencionó que con estas acciones buscan fortalecer la seguridad en espacios de primera atención infantil, así como recalcar la correcta aplicación de los protocolos de actuación en situaciones de emergencia, con el fin de disminuir los tiempos de reacción.

Estas campañas llegan como parte de la estrategia del alcalde del municipio, Jesús Nava, quien busca reforzar la capacitación de los cuerpos de rescate y emergencia.

Durante el ejercicio, el grupo "Jaguares" "evacuó" a 123 personas, de las cuales 86 eran menores, 33 trabajadores y cuatro visitantes