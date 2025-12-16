Realiza Protección Civil operativo chocolate en Monterrey

Por: Marcial Pasarón 15 Diciembre 2025, 11:52

Los rescatistas ayudaron a las personas en condición de calle que duermen sobre la banqueta de esa avenida y afuera del hospital.

Ante las bajas temperaturas, personal de Protección Civil del Estado repartió cobijas y chocolate. A bordo de varias unidades, el personal de esta corporación llegó hasta la avenida Pino Suárez. Frente a las instalaciones del hospital de zona número 21 del IMSS, repartió el alimento caliente. Los rescatistas ayudaron a las personas en condición de calle que duermen sobre la banqueta de esa avenida y afuera del hospital. Este operativo se llevó a cabo luego de que la temperatura llegó a un dígito durante la madrugada y mañana del lunes en Monterrey. Este recorrido seguirá durante las próximas horas mientras permanezca la onda gélida en la región.