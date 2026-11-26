El personal operativo mantiene presencia en distintos sectores de la ciudad para brindar apoyo a quienes lo requieran por el mal tiempo

Ante las bajas temperaturas que se registraron este miércoles en Monterrey, la Dirección de Protección Civil municipal realizó recorridos de vigilancia y atención para salvaguardar a la población vulnerable.

Como parte de las acciones establecidas en el Programa Especial de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos para la Temporada Invernal 2026-2027, el personal operativo mantiene presencia en distintos sectores de la ciudad para brindar apoyo a quienes lo requieran.

Durante los recorridos de este miércoles con temperaturas entre los 6 y 9 grados centígrados, los elementos entregaron alimentos y cobijas a personas en situación vulnerable, además de ofrecerles la posibilidad de ser trasladadas a un sitio seguro para protegerse del frío.

En los casos de quienes decidieron permanecer en el lugar, Protección Civil Monterrey mantiene un monitoreo preventivo para dar seguimiento a sus condiciones y brindar atención en caso de ser necesario.

“A veces salvar el día es tan simple como no dejar solo a alguien”, destacó la corporación al reiterar su compromiso de atender a la población durante las condiciones climáticas adversas.