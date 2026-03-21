Realiza Protección Civil jornada de prevención en FACPYA

La jornada fue encabezada por el director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos Cavazos, junto a la directora de FACPYA, Adriana Garza Elizondo

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención entre la comunidad universitaria, Protección Civil Nuevo León llevó a cabo una jornada de concientización en la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Participación de comunidad universitaria

El evento reunió a estudiantes, docentes y personal administrativo bajo el lema “Segundos que cambian vidas: riesgos reales, decisiones responsables”, en colaboración con corporaciones de auxilio estatales y municipales del área metropolitana.

Autoridades presentes en el evento

La jornada fue encabezada por el director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos Cavazos, junto a la directora de FACPYA, Adriana Garza Elizondo, así como autoridades universitarias y de prevención.

Durante las actividades se realizaron demostraciones de extracción vehicular mediante la simulación de un accidente, donde rescatistas auxiliaron a dos personas lesionadas.

Capacitación en primeros auxilios

Además, se impartieron pláticas y conferencias sobre primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y prevención de incendios.

Como parte de la exhibición, se presentó la unidad canina K9, así como maniobras aéreas de un helicóptero de Protección Civil, lo que permitió a los asistentes conocer de cerca las labores de rescate y emergencia.

Participación interactiva de asistentes

Asimismo, estudiantes y personal participaron en dinámicas interactivas para familiarizarse con el trabajo de bomberos, paramédicos y rescatistas.

El principal objetivo fue generar conciencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, utilizar el celular al volante o exceder los límites de velocidad, especialmente ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa.

En la jornada participaron diversas corporaciones, entre ellas Fuerza Civil, Protección Civil UANL, cuerpos de bomberos de distintos municipios, CRUM y autoridades de movilidad, quienes reforzaron el mensaje de prevención y responsabilidad.