Realiza Nava cambios en gabinete de Santa Catarina

Erik Castillo es nuevo Secretario del Ayuntamiento, Medina Perales es el titular de la Contraloría y Transparencia y Jaime Alberto García nuevo jefe de Gabinete

El Cabildo de Santa Catarina aprobó por unanimidad una serie de cambios en el gabinete municipal, con los que se modifican las titularidades de la Secretaría del Ayuntamiento, la Contraloría y Transparencia, la Dirección de Ingresos y la Jefatura de Gabinete.

Durante la sesión, el alcalde Jesús Nava tomó protesta a Erik Iván Castillo Tovar como nuevo Secretario del Ayuntamiento, cargo que anteriormente ocupaba Karina Medina Perales.

Medina Perales asumió la titularidad de la Contraloría y Transparencia, en sustitución de Roberto Farías, quien fue designado como nuevo Director de Ingresos.

Asimismo, Jaime Alberto García Astorga recibió el nombramiento como jefe de Gabinete, posición que anteriormente desempeñaba Castillo Tovar.

”Los cambios fueron aprobados por unanimidad”, informaron los integrantes del Cabildo, quienes avalaron así la nueva estructura del gabinete municipal.