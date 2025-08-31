Realiza Monterrey operativo preventivo por compras escolares

Con motivo de las compras escolares de última hora que varios padres de familia comenzaron este viernes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementará un operativo preventivo de seguridad en el centro de la ciudad.
Este dispositivo de seguridad cuenta con la participación de elementos de la Policía de Monterrey, Proximidad y grupos especiales motorizados y elementos caninos en las principales zonas comerciales del primer cuadro de la ciudad.
Con estas acciones, el municipio busca prevenir las situaciones de riesgo para los padres de familia, quienes andarán por la calle con buenas sumas de dinero para las compras.
Algunas de las recomendaciones para quienes tengan que acudir a las compras escolares con:
- No mostrar todo el dinero al realizar las compras.
- Llevar sólo el dinero necesario o usar tarjetas bancarias.
- Tener cuidado al usar los cajeros automáticos, no aceptar ayuda de personas desconocidas.
- Portar el bolso de mano pegado al brazo, en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres portar la cartera en la bolsa delantera del pantalón.
- No dejar objetos de valor en el interior de su automóvil.
- De preferencia dejar a sus hijos en su casa, o en caso de llevarlos, no soltarlos de su mano o que otro familiar se encargue de ellos, esto con la finalidad de evitar que se vayan a extraviar.
- Reportar a personas sospechosas al 911 ó 072.