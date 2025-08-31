Realiza Monterrey operativo preventivo por compras escolares

Con estas acciones, el municipio busca prevenir las situaciones de riesgo para los padres de familia, quienes andarán por la calle con dinero para las compras

Con motivo de las compras escolares de última hora que varios padres de familia comenzaron este viernes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementará un operativo preventivo de seguridad en el centro de la ciudad.

Este dispositivo de seguridad cuenta con la participación de elementos de la Policía de Monterrey, Proximidad y grupos especiales motorizados y elementos caninos en las principales zonas comerciales del primer cuadro de la ciudad.

Con estas acciones, el municipio busca prevenir las situaciones de riesgo para los padres de familia, quienes andarán por la calle con buenas sumas de dinero para las compras.

Algunas de las recomendaciones para quienes tengan que acudir a las compras escolares con: