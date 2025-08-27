Realiza Monterrey operativo de limpieza en escuelas

Marcelo Segovia, secretario de Administración, encabeza las acciones para dejar los planteles de la ciudad listos para el regreso a clases

Ante la solicitud de padres de familia y directivos de los planteles educativos, el municipio de Monterrey implementó un operativo emergente de limpieza y mantenimiento previo al inicio de ciclo escolar, el 1 de septiembre.

“Nuestro alcalde Adrián de la Garza me pidió poder coordinar estos esfuerzos entre la Secretaría de Administración en el área de mantenimiento, como también la Secretaría de Servicios Públicos, porque ha sido un llamado constante en estas últimas semanas de las escuelas que existen en el municipio de Monterrey", dijo Segovia.

“Si bien es cierto las escuelas no es una responsabilidad municipal, me ha pedido hacer este trabajo en conjunto de las secretarías para poder entrar al quite y de esta manera apoyar a todos nuestros niñas y niños en este próximo regreso a clases”, detalló.

El funcionario, en compañía de la secretaria de Servicios Públicos, Mayela Quiroga, acudió a la escuela primaria Ing. Manuel Martínez Carranza de la colonia Burócratas Municipales, al sur de la ciudad, donde se hicieron labores de deshierbe de maleza invasiva.

Segovia mencionó que esta actividad se estará replicando durante los próximos días en diversos planteles educativos, en particular ahora que se han registrado lluvias, lo que promueve el rápido crecimiento de hierbas y la proliferación de insectos que contagian enfermedades a los humanos.

“Escuchando a la ciudadanía, y esta repetitiva petición de que las escuelas están abandonadas para este próximo regreso a clases aquí estamos resolviendo”, aclaró.